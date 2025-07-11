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16:29, 11 июля 2025Забота о себе

Врач предупредил водителей об опасности жары и сравнил ее с алкоголем

Кардиолог Шубитидзе: Жара может одурманить водителей не меньше алкоголя
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Жара может одурманить водителей не меньше алкоголя, считает кардиолог Иосиф Шубитидзе. Такое сравнение он привел в разговоре с Life.

Врач предупредил, что при высоких температурах у людей реакция замедляется, а концентрация внимания рассеивается, как после употребления пары бокалов пива. Также человек может испытывать сонливость и вялость. По словам медика, все эти факторы делают вождение опасным.

Еще одним последствием жары для автолюбителей он назвал обезвоживание, которое может спровоцировать сильные головные боли, раздражительность, головокружение и мышечные судороги в конечностях. Все эти состояния крайне опасны на трассе.

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Шубитидзе подчеркнул, что особенно осторожными за рулем в жару должны быть люди с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы. «У гипертоников и сердечников значительно повышается риск обострений, включая инфаркт и аритмию», — пояснил он.

Ранее врач общей практики Аджай Багга предупредил о повышенной опасности алкоголя в жару. При высоких температурах воздуха негативное воздействие спиртных напитков усиливается, так как к другим нежелательным последствиям добавляется риск теплового удара и сильного обезвоживания.

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