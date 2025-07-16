Россиянам рассказали о способе передачи опасной болезни

Иммунолог Жемчугов: Бактериальный менингит передается при дыхании

Бактериальный менингит передается при дыхании воздушно-капельным путем. Об этом заявил терапевт-иммунолог, доктор медицинских наук и специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов, чьи слова приводит aif.ru.

По его словам, есть два вида менингококковых инфекций. Первая — бактериальная. Она вызывает воспаление твердой мозговой оболочки. Второй тип — вирусный, считается менее опасным.

«Тот, который опасный, передается воздушно-капельным путем, при дыхании», — сказал специалист.

Ранее член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Румянцев рассказал, что в стране наблюдается «тенденция к увеличению» заболеваемости бактериальным менингитом. Он отметил, что за первые пять месяцев 2025 года в России зарегистрировали 1266 случаев заражения, что на 260 процентов превышает показатели за аналогичный период минувшего года.

В свою очередь иммунолог Николай Крючков в разговоре с «Лентой.ру» рассказал, что заражение бактериальным менингитом особенно часто происходит в местах скученного пребывания людей.