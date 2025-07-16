Россиянин с угрозами заставил 13-летнего подростка раздеться на улице и сбежал

В Петербурге мужчина заставил 13-летнего подростка раздеться на улице и сбежал

В Санкт-Петербурге мужчина заставил 13-летнего подростка раздеться на улице и сбежал. Об этом стало известно «Фонтанке».

По данным российского издания, незнакомец подошел к школьнику на Ленинском проспекте. Он силой отобрал у юноши смартфон, футболку с надписью Los Angeles и скрылся, натянув ее на себя.

Мать учащегося обратилась с заявлением в полицию. Нарушителя начали разыскивать.

До этого сообщалось, что в Токсово Ленинградской области мужчина избил подростков из-за громкой езды на мотоколяске. Россиянин утверждал, что школьники издевались над его собакой.

Еще раньше в селе Ундино-Поселье Балейского района Забайкальского края 11-летняя школьница получила разрыв селезенки после общения с пьяным отцом.