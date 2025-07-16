Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:46, 16 июля 2025Россия

Россиянин с угрозами заставил 13-летнего подростка раздеться на улице и сбежал

В Петербурге мужчина заставил 13-летнего подростка раздеться на улице и сбежал
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Санкт-Петербурге мужчина заставил 13-летнего подростка раздеться на улице и сбежал. Об этом стало известно «Фонтанке».

По данным российского издания, незнакомец подошел к школьнику на Ленинском проспекте. Он силой отобрал у юноши смартфон, футболку с надписью Los Angeles и скрылся, натянув ее на себя.

Мать учащегося обратилась с заявлением в полицию. Нарушителя начали разыскивать.

До этого сообщалось, что в Токсово Ленинградской области мужчина избил подростков из-за громкой езды на мотоколяске. Россиянин утверждал, что школьники издевались над его собакой.

Еще раньше в селе Ундино-Поселье Балейского района Забайкальского края 11-летняя школьница получила разрыв селезенки после общения с пьяным отцом.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Израиль ударил по президентскому дворцу в Дамаске

    В Конгрессе США раскритиковали Трампа за инициативу по Украине

    Путин прилетел в Челябинскую область

    Россиянин с угрозами заставил 13-летнего подростка раздеться на улице и сбежал

    Стало известно о необычном способе флирта в соцсетях

    Полиция проверит видео с занимающимися сексом туристами на пляже российского курорта

    Стилист назвала россиянам самые модные сочетания цветов летом 2025 года

    В США объяснили стратегию Трампа по Украине

    Россиянам предсказали ставки по вкладам к концу 2025 года

    В Казахстане полицейский устроил догонялки с рогаткой за подчиненными

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости