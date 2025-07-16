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20:51, 16 июля 2025Моя страна

Семейство лебедей вышло на променад в российской деревне

В деревне Тупаково в Башкортостане семейство лебедей вышло на променад
Екатерина Ештокина

Кадр: Telegram-канал «@Ufa_rb | Новости. Уфа Башкортостан»

Семейство лебедей вышло на променад в российской деревне Тупаково, Башкортостан. Соответствующий ролик публикует Telegram-канал Ufa_rb.

На размещенных кадрах пернатые неспешно прогуливались вдоль местных улиц. Так, шесть детенышей шагали вслед за двумя взрослыми лебедями. В Минэкологии попросили жителей не беспокоить птиц и не пытаться их кормить.

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