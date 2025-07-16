Семейство лебедей вышло на променад в российской деревне

В деревне Тупаково в Башкортостане семейство лебедей вышло на променад

Семейство лебедей вышло на променад в российской деревне Тупаково, Башкортостан. Соответствующий ролик публикует Telegram-канал Ufa_rb.

На размещенных кадрах пернатые неспешно прогуливались вдоль местных улиц. Так, шесть детенышей шагали вслед за двумя взрослыми лебедями. В Минэкологии попросили жителей не беспокоить птиц и не пытаться их кормить.

Ранее лебедь ударился о дерево и упал к ногам своего спасителя в России. Отмечалось, что мужчина забрал птицу домой, на помощь пришли орнитологов.