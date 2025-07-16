Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:19, 16 июля 2025Мир

США отреагировали на удары Израиля по Сирии

Рубио: США озабочены израильскими ударами по Сирии
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: SANA / AP

США озабочены израильскими ударами по Сирии и обсуждают этот вопрос с заинтересованным сторонами. Об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио, передает Reuters.

«Мы будем работать над этим вопросом прямо сейчас. Я только что говорил по телефону с заинтересованными сторонами. Мы очень обеспокоены этим и надеемся получить обновленную информацию», — сказал Рубио.

Госсекретарь добавил, что США хотят прекращения боевых действий.

Ранее Израиль нанес авиаудар по зданию президентского дворца в столице Сирии Дамаске. Сирийские власти пока не комментировали ситуацию.

Перед этим Армия обороны Израиля сообщила о нанесении удара по комплексу сирийского Генерального штаба в Дамаске.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это только начало». Украинские радикалы взяли на себя ответственность за ликвидацию полковника СБУ. Что о них известно?

    Звезда первых серий «Универа» вернется к своей роли в продолжении сериала

    Трамп назвал дело Эпштейна мистификацией демократов

    Голикова выступила против зарплат за воспитание детей

    Мошенники начали «разводить» поступающих в вузы россиян

    На Западе оценили российский штурмовой танк

    К разбившемуся «призраку Киева» пришли с обысками

    Стало известно о необычном способе флирта в соцсетях

    Предсказан размер ключевой ставки на ближайшие годы

    Захарова рассказала о состоянии российских дипломатов после ударов Израиля

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости