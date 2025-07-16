США отреагировали на удары Израиля по Сирии

Рубио: США озабочены израильскими ударами по Сирии

США озабочены израильскими ударами по Сирии и обсуждают этот вопрос с заинтересованным сторонами. Об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио, передает Reuters.

«Мы будем работать над этим вопросом прямо сейчас. Я только что говорил по телефону с заинтересованными сторонами. Мы очень обеспокоены этим и надеемся получить обновленную информацию», — сказал Рубио.

Госсекретарь добавил, что США хотят прекращения боевых действий.

Ранее Израиль нанес авиаудар по зданию президентского дворца в столице Сирии Дамаске. Сирийские власти пока не комментировали ситуацию.

Перед этим Армия обороны Израиля сообщила о нанесении удара по комплексу сирийского Генерального штаба в Дамаске.