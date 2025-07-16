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18:02, 16 июля 2025Экономика

Стала известна судьба ЮГК после национализации

Силуанов: РФ продаст полученные доли акций «Южуралзолота» новому собственнику
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Государство не планирует сохранять в долгосрочной собственности полученную долю акций группы компаний (ГК) «Южуралзолото» (ЮГК). Об этом заявил глава Министерства финансов (Минфина) РФ Антон Силуанов, его слова приводит РБК.

Дальнейшая судьба акций будет в руках нового собственника, поиски которого в настоящее время активно ведутся, уточнил руководитель ведомства. «Доля акций ЮГК (перешедшая под контроль государству после судебного решения о конфискации у ее прежнего владельца — прим. «Ленты.ру») будет продаваться», — резюмировал Силуанов.

Решение о национализации группы компаний было принято Советским районным судом Челябинска 11 июля. Таким образом инстанция полностью удовлетворила иск Генпрокуратуры о переходе акций золотодобывающей компаний в актив государства. Предыдущим владельцем ценных бумаг выступал мажоритарий Константин Струков, занимающий должность замглавы Законодательного собрания Челябинской области от «Единой России».

Поводом для изъятия ценных бумаг у бизнесмена послужили сведения о незаконном приобретении им активов с использованием служебного положения. В иске Генпрокуратуры, в частности, отмечалось, что Струков, курирующий в региональном парламенте недропользование, своими действиями фактически монополизировал стратегическую отрасль по добыче золота на Урале. Предприятие, занимающееся добычей в Челябинской области, Красноярском крае и Хакасии, перешло в его собственность в 1997 году. Спустя 28 лет 100-процентная доля в уставном капитале ООО «Управляющая компания ЮГК» и всех акциях ПАО «Южуралзолото Группа Компаний» перешла в собственность РФ.

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