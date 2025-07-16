Стало известно о многомиллионном наследстве Юрия Мороза

Режиссер Юрий Мороз оставил наследство на 65 миллионов рублей

Российский актер и режиссер Юрий Мороз оставил наследство на более чем 65 миллионов рублей. Об этом стало известно aif.ru.

Так, Мороз владел домом в деревне Глушь Псковской области — его стоимость оценивают в 15 миллионов рублей. Помимо этого, у артиста были квартира в Москве и дом с просторным участком в Подмосковье. Стоимость квартиры неизвестна, а дом, по оценкам экспертов, может стоить около 50 миллионов рублей.

Заслуженный юрист России Иван Соловьев допустил, что на многомиллионное имущество режиссера могут претендовать наследники первой очереди — жена Виктория Исакова, а также дочери Дарья и Варвара. «Потом, соответственно, вторая очередь идет — братья, сестры, племянники, племянницы», — пояснил специалист. Однако так будет в случае, если Мороз не оставил завещания.

Режиссера Юрия Мороза не стало 14 июля. Кинематографисту было 68 лет.