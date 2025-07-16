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20:39, 16 июля 2025Экономика

Стало известно о многомиллионном наследстве Юрия Мороза

Режиссер Юрий Мороз оставил наследство на 65 миллионов рублей
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Российский актер и режиссер Юрий Мороз оставил наследство на более чем 65 миллионов рублей. Об этом стало известно aif.ru.

Так, Мороз владел домом в деревне Глушь Псковской области — его стоимость оценивают в 15 миллионов рублей. Помимо этого, у артиста были квартира в Москве и дом с просторным участком в Подмосковье. Стоимость квартиры неизвестна, а дом, по оценкам экспертов, может стоить около 50 миллионов рублей.

Заслуженный юрист России Иван Соловьев допустил, что на многомиллионное имущество режиссера могут претендовать наследники первой очереди — жена Виктория Исакова, а также дочери Дарья и Варвара. «Потом, соответственно, вторая очередь идет — братья, сестры, племянники, племянницы», — пояснил специалист. Однако так будет в случае, если Мороз не оставил завещания.

Режиссера Юрия Мороза не стало 14 июля. Кинематографисту было 68 лет.

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