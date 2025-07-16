Стилист Лисовец раскритиковал скандальную певицу за запрет мужчинам носить розовые вещи

Стилист Лисовец: Слова Mia Boyka о запрете мужчинам розового — дилетантские

Стилист Владислав Лисовец раскритиковал скандальную российскую певицу Mia Boyka (настоящее имя — Мария Бойко) за запрет мужчинам носить розовые вещи. Соответствующий комментарий приводит «Газета.Ru».

В первую очередь модный эксперт подчеркнул, что в XXI веке цвет не делят на пол. При этом Лисовец добавил, что слова исполнительницы являются «дилетантскими выкриками».

«Это, наверное, желание соответствовать электорату, быть жестким. Любой нормальный, адекватный, воспитанный человек вряд ли позволит себе заявления, больше похожие на те, которые делают в криминальном мире», — заключил собеседник издания.

Помимо этого, он заявил, что существует ряд деталей, на которые важно обращать внимание при оценивании внешнего вида мужчин в розовых нарядах.

«Тут зависит, что именно мужчина носит в розовом цвете: допустим, розовая рубашка с галстуком и пиджаком выглядит невероятно красиво, а футболка — очень по-летнему. Розовый цвет бывает разным: фуксия, нежный, у него огромное количество оттенков», — пояснил специалист.

Ранее в июле Mia Boyka запретила мужчинам носить вещи розового цвета. Артистка обратилась к представителям противоположного пола от лица всех женщин, заявив, что розовый цвет не подходит мужчинам.