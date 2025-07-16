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16:15, 16 июля 2025ЭкономикаЭксклюзив

Ценам на яйца предрекли рост на фоне одного решения российских птицефабрик

Экономист Беляев предрек рост цен на яйца из-за забоя кур-несушек
Алена Шевченко
Алена Шевченко (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Не исключено, что в скором времени Россия столкнется с дефицитом яиц и, как следствие, ростом цен на них, сообщил кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. Так в разговоре с «Лентой.ру» специалист прокомментировал решение птицефабрик избавиться от кур-несушек.

«Это типичное поведение, описанное в классической учебной литературе по экономике. Производители (монополисты) для поддержания цен пытаются снизить предложение, чтобы удержать цены на высоком уровне. Этим они и занимаются. Им выгоднее уничтожить товар, вместо того, чтобы понизить стоимость», — отметил Беляев.

Экономист напомнил, что пару лет назад производители подняли цены, однако государством были приняты меры для урегулирования стоимости. Он объяснил, что это было сделано, поскольку яйца — это в том числе и социальный товар.

«За год у нас в стране потребляется около 40 миллиардов яиц. Мы видели, что цены начали снижаться, но производителей это не устраивает ни коим образом. Не исключено, что в скором времени мы столкнемся с дефицитом этих самых яиц, соответственно, дальнейшим ростом цен», — заключил он.

Что касается самих кур, то дело в том, что на куриное мясо идут куры-бройлеры. Это другие породы. Это разные отрасли сельского хозяйства. Они не очень связаны между собой

Михаил Беляевкандидат экономических наук, финансовый аналитик

Ранее птицефабрики в российских регионах начали избавляться от кур-несушек на фоне падения цен на яйца и снижения рентабельности бизнеса. В Минсельхозе заявили о подготовке мер для исправления ситуации. При этом в ведомстве заверили, что им не известно о фактах сокращения поголовья птиц.

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