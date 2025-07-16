Украинские радикалы взяли на себя ответственность за убийство полковника СБУ

Украинское крыло американской ультраправой группировки The Base взяло на себя ответственность за убийство полковника Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Воронича в Киеве. Об этом пишет The Guardian.
«Мы, организация "Белый Феникс", гордимся нашими соратниками, очищающими Украину от грязнокровной орды!» — говорится в сообщении филиала группировки в Telegram.
Источники в сфере борьбы с терроризмом заявили The Guardian, что сообщения группировки White Phoenix («Белый феникс») выглядят правдоподобными и представляют собой эскалацию со стороны The Base. Издание также обвинило американскую группировку в связях с Россией.
При этом «Белый феникс» обвинил полковника СБУ в вымогательствах у бизнеса на подконтрольных Киеву территориях Донбасса, а также в якобы защите «бизнес-интересов» России. Группировка заявила о своем долге «уничтожать тех, кто пытается пренебрегать своей страной ради своей личной выгоды».
Ивана Воронича застрелили в Киеве утром 10 июля. Неизвестный приблизился к старшему оперативнику отдела управления центра специальных операций на улице, совершил пять прицельных выстрелов и скрылся с места преступления.