Украинские радикалы взяли на себя ответственность за убийство полковника СБУ

Крыло группировки The Base взяло ответственность за убийство полковника СБУ

Украинское крыло американской ультраправой группировки The Base взяло на себя ответственность за убийство полковника Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Воронича в Киеве. Об этом пишет The Guardian.

«Мы, организация "Белый Феникс", гордимся нашими соратниками, очищающими Украину от грязнокровной орды!» — говорится в сообщении филиала группировки в Telegram.

Источники в сфере борьбы с терроризмом заявили The Guardian, что сообщения группировки White Phoenix («Белый феникс») выглядят правдоподобными и представляют собой эскалацию со стороны The Base. Издание также обвинило американскую группировку в связях с Россией.

При этом «Белый феникс» обвинил полковника СБУ в вымогательствах у бизнеса на подконтрольных Киеву территориях Донбасса, а также в якобы защите «бизнес-интересов» России. Группировка заявила о своем долге «уничтожать тех, кто пытается пренебрегать своей страной ради своей личной выгоды».

Ивана Воронича застрелили в Киеве утром 10 июля. Неизвестный приблизился к старшему оперативнику отдела управления центра специальных операций на улице, совершил пять прицельных выстрелов и скрылся с места преступления.