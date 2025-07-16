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11:55, 16 июля 2025Интернет и СМИ

В Совфеде прокомментировали возможные штрафы за рекламу VPN

Сенатор Шейкин: Обсуждение VPN в СМИ, блогах и соцсетях не является рекламой
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Первый зампред конституционного комитета Совфеда Артем Шейкин прокомментировал поправки, которыми предлагается ввести штрафы за рекламу VPN-сервисов. Об этом пишет ТАСС.

«По поводу обсуждений VPN в СМИ, блогах и соцсетях — само по себе информирование не является рекламой», — сказал сенатор.

По словам Шейкина, в российском законодательстве прописано четкое определение рекламы. Он добавил, что обсуждение пользователями плюсов и минусов технологии VPN и публикация ими собственного мнения не является рекламой и не подпадает под запрет.

Кроме того, сенатор указал, что использование гражданами VPN не считается нарушением, если оно не связано с противоправной деятельностью.

Ранее Шейкин заверил, что россиян не будут наказывать за доступ к запрещенным ресурсам через VPN-сервисы.

Вечером 15 июля стало известно, что россиян могут начать штрафовать за поиск в интернете заведомо экстремистских материалов. Такие поправки ко второму чтению законопроекта о штрафах за отдельные правонарушения в сфере транспортно-экспедиционной деятельности одобрил Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству. Помимо того, поправками предлагается ввести штрафы за рекламу VPN.

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