Введение штрафов за вход в Instagram и использование VPN опровергли

В Совфеде опровергли введение штрафов за вход в Instagram для россиян

Распространившиеся в соцсетях и мессенджерах данные о штрафах за вход в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) опровергли в Совете Федерации — там также дали разъяснения по поводу использования заблокированных ресурсов.

В постах утверждалось, что россиян будут штрафовать даже за сам факт поиска в Instagram — штраф для физлиц составит от 3 до 5 тысяч рублей. Также говорилось, что с осени сотрудники полиции якобы начнут проверять содержимое телефонов на улицах.

Первый зампред конституционного комитета Совфеда Артем Шейкин пояснил, что штрафы предусмотрены лишь за умышленный поиск экстремистских материалов. По его словам, сами по себе попытки зайти на заблокированные сайты и в приложения Meta не расцениваются как административное правонарушение. «Ответственность наступает только за умышленный поиск и доступ к материалам, которые включены Минюстом в список экстремистских материалов по решению суда», — заявил сенатор. Он добавил, что обычный просмотр страниц, даже материалов иноагентов, не является нарушением.

Информацию о штрафах прокомментировал и заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев. «Речи не идет о том, что человек в сети случайно увидел некий экстремистский материал, а его за это сразу посадили. Если материал не заблокирован, то пользователь ни в чем не виноват. А за поиск и распространение запрещенной информации, с использованием при этом определенных технических средств, наступит ответственность», — уточнил он.

Сообщение о том, что у россиян якобы будут проверять телефон на улице, опроверг зампред комитета Госдумы по безопасности и один из авторов изначального законопроекта Эрнест Валеев. «Чтобы остановить гражданина на улице и что-то начать у него проверять, у того, кто это затевает, должны быть полномочия. Мы в этой части законодательство не меняем никакое: ни закон о полиции, ни закон о Федеральной службе безопасности», — заявил он. Данные о правонарушениях могут передавать сами интернет-операторы. «Мы не даем никаких новых полномочий ни одной из правоохранительных структур. Все права и обязанности работников полиции, Росгвардии прописаны в законах», — сказал он. Депутат заключил, что, если целенаправленно не заниматься поиском экстремистских материалов, бояться нечего.

Помимо прочего, в сети утверждалось, что штрафы в размере 50-80 тысяч рублей якобы также планируют ввести за рекламу VPN-сервисов. Сенатор Шейкин, реагируя на это, заметил, что обсуждение VPN-сервисов в СМИ, блогах и соцсетях не расценивается как реклама. Кроме того, для граждан VPN не запрещен, за исключением ситуаций, когда он используется для доступа к экстремистским материалам, совершения преступлений. Что касается данных о штрафах за передачу СИМ-карт другому человеку, в уголовной плоскости окажутся лишь те эпизоды передачи аккаунтов и карт, которые привели к совершению преступлений, пояснил заместитель главы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.

Сообщение о том, что россиян собираются штрафовать за вход в Instagram и на заблокированные ресурсы, получило широкое освещение в СМИ, при этом издания и агентства публиковали опровержения этих данных — РИА Новости, NEWS.ru, kp.ru, «Фонтанка», РБК и другие.

Данные о штрафах для россиян за использование VPN, Instagram и заблокированных ресурсов являются фейком. Штрафы предусмотрены лишь за умышленный поиск экстремистских материалов, для граждан VPN также не запрещен.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».