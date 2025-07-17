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13:00, 17 июля 2025Спорт

18-летняя звезда «Барселоны» сравнил сдачу экзаменов в школе и чемпионат Европы

Ямаль заявил, что проще выиграть чемпионат Европы, чем сдать экзамены в школе
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Albert Gea / Reuters

18-летняя звезда «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль сравнил сдачу экзаменов и чемпионат Европы. Его слова со ссылкой на китайское шоу передает Telegram-канал «Первый спорт».

Футболист признался, что проще выиграть ЧЕ, чем сдать школьные экзамены. Отмечается, что взять золото на турнире удалось с первого раза, а экзамены пришлось пересдавать.

Ямаль стал чемпионом Европы в составе сборной Испании в 2024 году. Во время турнира ему приходилось делать уроки.

Ямаль — воспитанник «Барселоны». Он выступает за команду с 2023 года. В прошлом году футболист стал самым молодым автором гола в истории чемпионатов Европы.

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