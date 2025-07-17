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14:11, 17 июля 2025Спорт

19-летний велогонщик погиб во время заезда

19-летний итальянец Привитера погиб во время велогонки «Джиро Валле д'Аоста»
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: @privitera.samuele_

Итальянский велогонщик Самуэле Привитера погиб во время первого этапа многодневной гонки «Джиро Валле д'Аоста» среди спортсменов до 23 лет. Об этом сообщается на странице соревнования в соцсети X.

19-летний Привитера попал в аварию на трассе. Его доставили в больницу, где он и скончался. Обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники правоохранительных органов.

Организаторы приняли решение отменить второй этап гонки. Заезд возобновится 18 июля с третьего этапа, перед его стартом пройдет минута молчания в память о погибшем. Команды смогут решить самостоятельно, выходить на гонку или нет.

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