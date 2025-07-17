19-летний велогонщик погиб во время заезда

19-летний итальянец Привитера погиб во время велогонки «Джиро Валле д'Аоста»

Итальянский велогонщик Самуэле Привитера погиб во время первого этапа многодневной гонки «Джиро Валле д'Аоста» среди спортсменов до 23 лет. Об этом сообщается на странице соревнования в соцсети X.

19-летний Привитера попал в аварию на трассе. Его доставили в больницу, где он и скончался. Обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники правоохранительных органов.

Организаторы приняли решение отменить второй этап гонки. Заезд возобновится 18 июля с третьего этапа, перед его стартом пройдет минута молчания в память о погибшем. Команды смогут решить самостоятельно, выходить на гонку или нет.

