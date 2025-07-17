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12:55, 17 июля 2025РоссияЭксклюзив

В России назвали атаки украинских дронов попыткой воздействия на Москву

Депутат Госдумы Чепа назвал атаки украинских дронов попыткой воздействия на РФ
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Атаки украинских дронов на российские регионы — это попытка воздействия на Москву, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Об этом депутат сообщил в разговоре с «Лентой.ру».

«Удары беспилотниками, которые наносит Киев, — это попытки шантажа и воздействия на нашу страну. Кроме того, это желание показать, что те средства, которые им выделяют, тратятся», — высказался Чепа.

В ночь на 17 июля средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 122 беспилотника над регионами России. Больше всего дронов — 43 — удалось сбить над Брянской областью. Еще 38 устройств ликвидировали над Курской областью. Десять дронов перехватили над Орловской областью. По шесть устройств удалось сбить в Смоленской и Воронежской областях. Пять беспилотников было уничтожено в Белгородской области.

Три дрона сбили на подлете к Москве. Аналогичное количество устройств ликвидировали над Калужской областью и Крымом. По два беспилотника сбили над Ленинградской и Липецкой областями. Еще одно устройство уничтожили в Тульской области.

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