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15:35, 17 июля 2025Экономика

Дачникам назвали эффективные способы защитить урожай от града

Эколог Рыбальченко: Защитить урожай от града помогут сетки
Александра Качан (Редактор)

Фото: Oleg Spiridonov / Business Online / Globallookpress.com

Град может нанести серьезный ущерб растениям на дачном участке, повредив стебли, ветки, листья и плоды. Способы, которые помогут эффективно защитить урожай от осадков, назвал эколог Илья Рыбальченко в беседе с Life.ru.

По словам эксперта, сильнее всего могут пострадать томаты, перцы, огурцы, виноград, ягодные кустарники и цветы. Чтобы минимизировать ущерб, можно использовать агроволокно, которое распределит удары градин по большей площади и смягчит их воздействие на растения. Для этого нужно накрыть грядки плотным агроволокном (от 50 грамм на квадратный метр) и закрепить его края камнями или землей для защиты от ветра. После непогоды необходимо снять защиту.

Альтернатива — специальные сетки. «Специальные сетки из полипропилена — один из лучших способов защиты. Они пропускают свет и воздух, гасят ударную энергию градин, долговечны и подходят для многолетнего использования», — рассказал Рыбальченко.

Ранее дачников предупредили о штрафе за вырубку соседских деревьев без разрешения.

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