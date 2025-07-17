Дачникам назвали эффективные способы защитить урожай от града

Эколог Рыбальченко: Защитить урожай от града помогут сетки

Град может нанести серьезный ущерб растениям на дачном участке, повредив стебли, ветки, листья и плоды. Способы, которые помогут эффективно защитить урожай от осадков, назвал эколог Илья Рыбальченко в беседе с Life.ru.

По словам эксперта, сильнее всего могут пострадать томаты, перцы, огурцы, виноград, ягодные кустарники и цветы. Чтобы минимизировать ущерб, можно использовать агроволокно, которое распределит удары градин по большей площади и смягчит их воздействие на растения. Для этого нужно накрыть грядки плотным агроволокном (от 50 грамм на квадратный метр) и закрепить его края камнями или землей для защиты от ветра. После непогоды необходимо снять защиту.

Альтернатива — специальные сетки. «Специальные сетки из полипропилена — один из лучших способов защиты. Они пропускают свет и воздух, гасят ударную энергию градин, долговечны и подходят для многолетнего использования», — рассказал Рыбальченко.

Ранее дачников предупредили о штрафе за вырубку соседских деревьев без разрешения.