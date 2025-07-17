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08:46, 17 июля 2025Экономика

Дачников предупредили об одном штрафе

Депутат Оглобина: За вырубку соседских деревьев на даче грозит штраф
Александра Качан (Редактор)

Фото: Константин Чалабов / РИА Новости

За самовольную вырубку деревьев на соседском участке россиянам грозит штраф. Об этом предупредила зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина в беседе с ТАСС.

Оглобина отметила, что Минимальное расстояние до границы соседнего участка для высокорослых деревьев должно составлять три метра, среднерослых — два метра, кустарников — один метр. Если растение нарушает эти правила, а собственник отказывается от него избавляться, необходимо направить ему письмо с описанием нарушения установленных требований к планировке садовых участков. При отказе идти на встречу можно обратиться в правление товарищества.

Если данные меры не подействуют, следует обратиться в суд. В исковом заявлении также необходимо описать нарушения, все неудобства и негативные последствия от затененности деревьев на соседнем участке. При этом спиливать ветки без захода на чужой участок, если они проросли на вашу территорию, можно без разрешения.

Ранее россиянам напомнили, что за неправильную обработку дачных участков химикатами от вредителей может грозить штраф в размере до 20 тысяч рублей.

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