Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:00, 17 июля 2025Мир

Дания заявила об угрозах со стороны США

Депутат Ярлов: Дания хочет покупать оружие у надежных стран, а не у угрожающих
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Jens Buttner / Pool / Reuters

Дания хочет покупать оружие у надежных европейских стран, а не у США, которые угрожают своим же союзникам. Об этом заявил депутат и глава оборонного комитета датского парламента Расмус Ярлов, его слова приводит The Wall Street Journal (WSJ).

«Нам нужна система противовоздушной обороны (ПВО) от стабильного и надежного союзника, а не от того, который угрожает нам и [другим] союзным странам», — подчеркнул политик.

При этом авторы материала отметили, что несколько лет назад Ярлов поддерживал идею покупки американских истребителей F-35, однако сейчас он изменил свое мнение. Теперь же датский депутат выступает за покупку вооружений, включая самолеты и системы ПВО, только у европейских производителей.

15 июля стало известно, что Нидерланды и Дания готовы закупить американское оружие для Украины в рамках плана, предложенного президентом США Дональдом Трампом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия проигнорировала ультиматум Трампа. Чем угрожал американский президент в случае новых ударов по территории Украины?

    Орбан задался вопросом «что такое Украина?»

    В НАТО пригрозили стереть с лица земли Калининградскую область

    Алеся Кафельникова снялась с голой грудью в мокром топе

    Стало известно о расколе между Трампом и его сторонниками

    В Минобороны России заявили о более 500 случаях применения ВСУ химического оружия

    Министр спорта оценил готовность России провести Олимпийские игры

    Бывшего замминистра обороны России назвали лидером организованной группы

    Сырский впервые поговорил с новым главкомом НАТО в Европе

    В Госдуме решили бороться с почерком врачей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости