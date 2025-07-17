Дания заявила об угрозах со стороны США

Депутат Ярлов: Дания хочет покупать оружие у надежных стран, а не у угрожающих

Дания хочет покупать оружие у надежных европейских стран, а не у США, которые угрожают своим же союзникам. Об этом заявил депутат и глава оборонного комитета датского парламента Расмус Ярлов, его слова приводит The Wall Street Journal (WSJ).

«Нам нужна система противовоздушной обороны (ПВО) от стабильного и надежного союзника, а не от того, который угрожает нам и [другим] союзным странам», — подчеркнул политик.

При этом авторы материала отметили, что несколько лет назад Ярлов поддерживал идею покупки американских истребителей F-35, однако сейчас он изменил свое мнение. Теперь же датский депутат выступает за покупку вооружений, включая самолеты и системы ПВО, только у европейских производителей.

15 июля стало известно, что Нидерланды и Дания готовы закупить американское оружие для Украины в рамках плана, предложенного президентом США Дональдом Трампом.