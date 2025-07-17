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13:08, 17 июля 2025Моя страна

Джиган решил отдохнуть в Крыму и удивил россиян

Рэпер Джиган выбрал для отдыха Крым
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Рэпер Джиган (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн) решил отдохнуть в Крыму и удивил россиян. KP.RU обратило внимание на комментарии пользователей соцсетей, которые отмечали, что обычно исполнитель отдыхает на дорогих зарубежных курортах вроде Бали и Мальдив.

При этом местные жители положительно оценили выбор артиста. «Видимо, наш звездный гость решил убежать на время от семейства и отдохнуть как следует. Правильно! В Крыму вам всегда рады», — говорится в одном из таких сообщений.

Где остановился Джиган — неизвестно, однако его видели в Балаклаве, Ялте, Севастополе и Симферополе. Уточняется, что звезда приехал на полуостров с концертом, после чего решил задержаться здесь и устроить себе мини-отпуск.

Ранее делегаты съезда крымских татар пригласили президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана посетить Крым.

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