Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:48, 17 июля 2025Экономика

Экономике США предсказали инфляционный шок

Economist: Пошлины против партнеров России грозят США инфляционным шоком
Кирилл Луцюк

Фото: Mike Blake / Reuters

Президент США Дональд Трамп не смог убедить международных инвесторов в том, что он действительно введет 100-процентные пошлины против торговых партнеров России. Об этом со ссылкой на Economist сообщило агентство «Прайм».

Как пишет британское издание, если бы тарифы, о которых говорит глава Белого дома, лишили бы Россию возможности экспортировать энергоносители, то это обернулось бы резким скачком цен на нефть. Как следствие, в США произошел бы инфляционный шок, которого Вашингтон очень хотел бы не допустить.

Авторы публикации также обратили внимание на то, что Трамп уже отказался от полномасштабной торговой войны с Пекином и пытается договориться с Нью-Дели. Между тем и Китай, и Индия являются крупнейшими покупателями российских углеводородов.

Ранее, 14 июля, Трамп пригрозил ввести тарифы в 100 процентов против России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по Украине.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Госдума приняла поправки о наказании за поиск экстремистских материалов

    Раскрыты данные о построенной за счет бюджета недвижимости экс-замминистра обороны России

    Губернатор ответил на страхи россиян рожать фразой «бог даст деточку — даст и денюжку»

    Популярность падела у россиян объяснили

    Грузия нашла способ защититься от рисков отключения от SWIFT

    Россиянин придумал новый способ залезть в машину и попал на видео

    В Киеве ИИ попросили ответить на вопрос «Что такое Украина?»

    Раскрыта стоимость осенних туров в Японию

    19-летний велогонщик погиб во время заезда

    Индия анонсировала полет астронавта на корабле Gaganyaan

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости