Ермак раскрыл итоги визита спецпосланника Трампа на Украину

Ермак: Визит Келлога приведет к новым проектам и усилению давления на Россию

Визит спецпосланника президента США Дональда Трампа Кита Келлога на Украину приведет к новым проектам между странами, укреплению обороноспособности Киева и усилению давления на Россию. Его итоги раскрыл глава офиса президента Украины Андрей Ермак в своем Telegram-канале.

«Мы много важных вещей обсудили и проработали, очень системно, конструктивно и дальше будем двигаться к укреплению обороноспособности, совместных проектов и усилению давления на [президента России Владимира] Путина», — заявил Ермак.

По словам главы офиса президента, у лидеров Украины и США есть «общее видение — мир через силу». Ермак также поблагодарил Келлога за недельный визит.

Ранее Ермак заявил, что конфликт на Украине закончится, если Трамп окажет экономическое давление на Россию.