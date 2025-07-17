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15:08, 17 июля 2025Бывший СССР

Эстонцы впервые постреляли из французских гаубиц

Эстонские военные впервые постреляли из французских САУ Caesar на учениях
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Эстонские военные на учениях впервые постреляли из самоходных артиллерийских установок (САУ) Caesar французского производства. Об этом сообщает портал эстонского гостелерадио ERR.

«В рамках двухнедельных учений эстонские резервисты смогли сделать на центральном полигоне первые выстрелы из самоходных артиллерийских установок Caesar, которые были приняты на вооружение Сил обороны Эстонии в этом году», — утверждается в публикации.

Маневры с задействованием гаубиц стартовали в Харьюском уезде на севере Эстонии. За ними наблюдают представители компании, производящей САУ Caesar. Французские гаубицы были доставлены в Эстонию в начале 2025 года, к концу декабря страна получит еще одну партию.

О планах Эстонии закупить 12 САУ Caesar стало известно летом 2024 года.

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