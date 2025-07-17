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21:08, 17 июля 2025Экономика

Финский залив может окраситься в зеленый

Росприроднадзор: Вода в Финском заливе может стать зеленой из-за жары
Виктория Клабукова

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Воды Финского залива в ближайшие дни могут окраситься в зеленый цвет. Об этом предупредили в Северо-Западном управлении Росприроднадзора.

Такой окрас воды может спровоцировать жаркая погода. Уже сейчас вода в Финском заливе прогрелась до плюс 21 градуса. При такой температуре синезеленые водоросли, также известные как цианобактерии, начинают бурно разрастаться, особенно на мелководье. Благодаря ним водоем может приобрести ярко-зеленый оттенок, серо-голубой или болотный. Порой отжившие водоросли, скапливаясь, создают темные сгустки, визуально напоминающие нефтяные пятна.

Массовое цветение таких водорослей лишает водных обитателей кислорода, порой приводя к настоящему кислородному голоданию. Также цианобактерии вырабатывают токсины — купаться в таких водоемах опасно.

Ранее на озеленение реки пожаловались в Ростовской области. Местная река Гнилуша изменила цвет из-за выброса сточных вод, уверены жители города Красный Сулин. Они уверяют, что иногда из-за скопления отходов река шипит.

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