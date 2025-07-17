Футболист ЦСКА рассказал о передвижении на метро

Футболист ЦСКА Кисляк: Машины нет. Бывает, езжу на такси, но больше на метро

Футболист ЦСКА Матвей Кисляк рассказал, что перемещается по Москве на метро. Его цитирует Sports.ru.

По словам Кисляка, у него нет машины. «О машине подумаю после квартиры. Вообще про них ничего не знаю. Едет — и хорошо», — признался 19-летний футболист.

Игрок сказал, что предпочитает пользоваться общественным транспортом. «Бывает, на такси, но больше на метро. Очень удобно. Метро работает как швейцарские часы. Сколько написано в приложении — за столько и доехал. Никогда не опоздаешь, если вовремя вышел», — резюмировал он.

Кисляк выступает за ЦСКА с 2023 года. В прошедшем сезоне он провел за армейцев 33 матча в Российской премьер-лиге и Кубке России, в которых забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 8 миллионов евро.