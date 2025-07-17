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12:28, 17 июля 2025Россия

Госдума приняла поправку о невозможности лишения гражданства некоторых жителей

Госдума приняла поправку о невозможности лишения гражданства в новых регионах
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Государственная Дума приняла поправку, согласно которой жителей новых регионов России и Крыма не могут лишить гражданства за совершенные преступления. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно действующему закону, некоторых лиц могут лишать приобретенного гражданства за совершение определенных преступлений. Поправка гласит о том, что гражданства не будут лишать тех, кто получил его на основании международных договоров и законов.

В частности, норма затронет тех жителей Крыма, Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей, которые стали гражданами страны в результате вхождения регионов в состав России.

Ранее стало известно о том, что в Госдуму внесли законопроект о лишении приобретенного гражданства за уклонение от воинского учета. В пояснительной записке отмечается, что механизм нужен для реализации положений принятого в 2024 году закона.

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