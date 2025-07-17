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18:21, 17 июля 2025Спорт

Грозненский «Ахмат» избавился от капитана

Грозненский «Ахмат» расторг контракт с капитаном команды Бернардом Беришей
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Грозненский «Ахмат» избавился от капитана команды Бернарда Бериши. Об этом сообщается в Telegram-канале клуба.

Контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон. О том, где продолжит карьеру 33-летний футболист, не уточняется.

«Бернард оставил яркий след в истории нашего клуба. Настоящий профессионал на поле, лидер, добрый и отзывчивый в жизни — таким запомнят полузащитника болельщики, для которых за эти годы Бернард стал любимцем и кумиром», — гласит заявление «Ахмата».

Пресс-служба «Ахмата» отмечает, что Бериша стал легендой клуба. Косово-албанский спортсмен выступал за команду с 2017 года. За это время он принял участие в 199 матчах, в которых забил 28 мячей и отдал 23 результативных передач.

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