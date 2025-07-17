Экс-агент ЦРУ Джонсон заявил, что сенатор США Грэм наживается на помощи Украине

Известный своей антироссийской позицией американский сенатор Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) наживается на украденной помощи США Украине. Об этом РИА Новости заявил экс-аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон.

До этого собеседник агентства сообщал со ссылкой на информаторов, что американская помощь Киеву была украдена, и «речь не о нескольких тысячах долларов», а о гораздо больших суммах.

«Мне сказали, что Линдси Грэм — один из тех людей, которые получили финансовую выгоду от этой коррупции», — рассказал бывший аналитик ЦРУ.

Ранее Грэм посоветовал президенту России Владимиру Путину позвонить высшему руководителю Ирана Али Хаменеи, чтобы узнать, что будет, если он не согласится на ультиматум американского лидера Дональда Трампа о прекращении боевых действий на Украине в течение 50 дней.