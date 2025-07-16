В США посоветовали Путину узнать у Хаменеи о последствиях отказа от ультиматума Трампа

Грэм: Путину нужно узнать у Хаменеи о последствиях отказа от ультиматума Трампа

Сенатор Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) посоветовал президенту России Владимиру Путину позвонить высшему руководителю Ирана Али Хаменеи, чтобы узнать, что будет, если он не согласится на ультиматум американского лидера Дональда Трампа о прекращении боевых действий на Украине в течение 50 дней. Об этом американский политик написал в социальной сети X.

«Если Путин и другие задаются вопросом, что произойдет на 51-й день, я бы посоветовал им позвонить аятолле», — написал Грэм, отсылая к тому, что удары по Ирану были нанесены после того, как закончился 60-дневный срок, который президент США дал Тегерану для заключения ядерной сделки.

Сенатор также обратился к странам, закупающим нефть у России, призвав их серьезно воспринять слова Трампа.

Президент США Дональд Трамп 14 июля пообещал ввести 100-процентные пошлины против России и ее торговых партнеров, если мирное соглашение по Украине не удастся достигнуть за 50 дней.