Колючий фрукт ранил мотоциклиста

В Таиланде мотоциклист поранился о дуриан во время аварии

В Таиланде пьяный мотоциклист врезался в пикап и поранился о дуриан, лежавший в грузовом отсеке. Об этом пишет The Thaiger.

Прибывшие на место аварии полицейские обнаружили перевернутый мотоцикл и поврежденный пикап. В нем лежал окровавленный пакет с дурианом. Неподалеку, облокотившись о дерево, сидел водитель мотоцикла Сомчай. На его лице были раны, а сам он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Сомчай признался, что выпил с коллегами после работы, а затем сел за руль мотоцикла. Мужчина не помнит, как произошло столкновение с пикапом. Предполагается, что в момент удара мотоциклиста подбросило, и он перевалился в грузовой отсек автомобиля. По инерции он упал лицом вниз, где лежал колючий фрукт. Его шипы и ранили пострадавшего.

Владелец пикапа Нараван Суксаенсук рассказал, что купил дуриан для ребенка. Он положил фрукт в заднюю часть кузова, чтобы его тошнотворный запах не заполнил салон.

Ранее сообщалось, что в США два мотоциклиста попали в больницу после столкновения с двухметровым аллигатором на трассе. Парамедики, прибывшие на место, обнаружили покалеченного аллигатора на обочине — его судьба остается неизвестной.

