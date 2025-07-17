Провал грунта в центре российского города объяснили

К провалу грунта в Красноярске привели незаконные погреба в подвале дома

В Красноярске состоялся выездной штаб по вопросу провала грунта в центре города. О причинах разрушения асфальта и проседания дома рассказал телеканал «Енисей».

Инцидент произошел во дворе одной из пятиэтажек по улице Бограда, в результате чего фундамент и одна из несущих стен здания просели примерно на метр. Дом экстренно эвакуировали, также до выяснения обстоятельств в нем перекрыли газо- и водоснабжение.

Специалисты установили две причины провала дорожного покрытия. Первой эксперты называют суффозию грунта — вымывание мелких частиц. Вода могла попасть под землю из-за протечек в инженерных коммуникациях и осадков. Кроме того, к провалу асфальта могло привести незаконное строительство жильцами погребов в подвале. Сооружения ликвидировали, но при этом, как выяснилось, не уплотнили грунт. Покрытие разрушилось возле первого подъезда дома — именно там грунт опирается на более рыхлый суглинок, тогда как второй и третий подъезды стоят на галечном грунте.

По мнению специалистов, здание можно восстановить, после чего оно простоит еще сорок лет без деформаций. На данный момент эксперты решили установить сваи и заполнить их бетоном. В окнах подъезда также разместили страховочные брусья во избежание дальнейшего проседания.

Проблемный дом был построен в 60-х. Как рассказала одна из местных жительниц, первая трещина в нем появилась уже спустя десять лет и со временем лишь разрасталась. На жалобы собственников не реагировали ни в управляющей компании, в администрации.

Ранее асфальт провалился в Санкт-Петербурге. Дорожное полотно разрушилось в центре Северной столицы, на улице Рубинштейна. На улице перекрыли движение автомобилей. Аналогичный инцидент в июне произошел в Ростове-на-Дону. Покрытие пришло в негодность из-за коммунальной аварии.