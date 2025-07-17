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14:09, 17 июля 2025Экономика

На российском водохранилище застряли два лося

На гидроузле Истринского водохранилища в Подмосковье застряли два лося
Виктория Клабукова

Фото: Денис Воронин / агентство городских новостей «Москва»

На территории водохранилища поселка гидроузла имени Куйбышева в Подмосковье застряли два лося. О ситуации докладывает Telegram-канал «112».

Звери оказались в ловушке в Истринском водохранилище как раз перед тем, как на гидроузле начался водосброс. Одному лосю удалось спуститься к суше, но другой упал в воду. Спустя два дня скитаний животных спасли экстренные службы. Операция осложнялась тем, что лоси не подпускали к себе людей.

Ранее в Нижнекамске спасатели помогли лосю выбраться из промышленного водоема. Им потребовался час, чтобы помочь застрявшему зверю: они наполнили резервуар водой, постелили на дно матерчатое покрывало и с помощью веревок направили лося к безопасному выходу. В другом российском регионе, Псковской области, лось упал в придорожную осушительную канаву, полную жидкого торфа. Животное удалось вытащить с помощью каната.

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