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10:29, 17 июля 2025Забота о себе

Людям с болезнями сердца дали советы по правильной организации отпуска

Кардиолог Васильева призвала при болезнях сердца взять в отпуск телефон врача
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Freepik

Кардиолог Ирина Васильева заявила, что людям с болезнями сердца при организации отдыха необходимо учитывать несколько важных нюансов. Советы по правильной подготовке к путешествию она дала своем Telegram-канале.

Васильева рекомендовала при проблемах с сердцем бронировать отели, располагающиеся рядом с развлекательными местами. Чемоданы, по ее словам, лучше использовать на колесиках, чтобы не носить тяжелый багаж. При этом сам отдых должен быть не активным, а спокойным.

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Кроме того, продолжила Васильева, с собой всегда необходимо иметь номер телефона лечащего врача и членов семьи, а также контакты местных экстренных служб. Также она посоветовала приобрести туристическую страховку, в которую входят имеющиеся у человека заболевания сердечно-сосудистой системы. В заключение кардиолог призвала перед отпуском взять у лечащего врача справку о состоянии здоровья, принимаемых лекарствах, аллергиях и использовании различных медицинских устройств.

Ранее терапевт Яна Шмелева рассказала, как гипертоникам пережить жару. Среди прочего она призвала употреблять меньше копченых продуктов и соли.

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