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05:01, 17 июля 2025Из жизни

Медсестра попросила пациента отрезать пенис ее бывшему партнеру

Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Сергей Коньков / Коммерсантъ

В Австралии медсестре запрретили работать с пациентами после заказного нападение на полицейского. Об этом сообщает Courier Mail.

Австралийская медсестра Каренджит Каур Уорбертон признали виновной в организации жестокого нападения на своего бывшего любовника. Она предлагала три тысячт долларов (примерно 180 тысяч рублей) своему пациенту, чтобы он «отрезал язык и член, облил лицо кислотой и сломал все кости» полицейскому инспектору Дону Маккею.

«Она обратилась к пациенту, который, по ее мнению, мог быть "готов на это"», — говорится в решении суда города Квинсленд. Уорбертон использовала зашифрованные методы связи и предоставила фотографии и адрес жертвы.

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В ноябре 2023 года медсестру приговорили к пяти годам тюрьмы с возможностью условно-досрочного освобождения через 16 месяцев. Сообщник Эндрю Браун получил 3,5 года за поджог и попытку нанесения тяжких телесных повреждений.

Теперь суд постановил, что Уорбертон может вернуться к медицинской практике через четыре года.

Ранее сообщалось, что в штате Техас, США, серийного убийцу-каннибала, 44-летнего Джейсона Торнбурга, приговорили к казни. Он признался, что отрезал пенис одной из жертв и съел ее сердце.

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