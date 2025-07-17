Медведев задался одним вопросом после удара Израиля по Сирии

Медведев после атаки Израиля на Дамаск призвал подумать, кто настоящий террорист

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал удар Израиля по Дамаску. В беседе с РИА Новости он задался вопросом, кто является настоящим террористом.

Политик, отвечая на вопрос, разочаровался ли Запад в Израиле после атаки, порассуждал о том, можно ли считать действующие власти Сирии террористами.

«Запад, в том числе Вашингтон, счел их "хорошими" и отменил санкции. Сегодня Израиль разбомбил Генштаб и Президентский дворец в Дамаске, объявив новые власти террористами из-за расправ над друзами. Кто же тогда настоящий террорист?» — спросил он.

Медведев отметил, что США нанесли удары по ядерным объектам Ирана, а Израиль, в свою очередь, обстреливает сектор Газа и Сирию, которая убивает своих же граждан.

«Страшно подумать, а вдруг они все (террористы — прим. «Ленты ру»)?» — сказал он.

Ранее в ЦАХАЛ сообщили о нанесении удара по комплексу сирийского Генштаба в Дамаске. Позднее Израиль также нанес удар по дворцу президента Сирии.