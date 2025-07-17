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11:06, 17 июля 2025Спорт

Министр спорта оценил готовность России провести Олимпийские игры

Министр спорта Дегтярев заявил о готовности России провести Олимпийские игры
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Министр спорта Михаил Дегтярев оценил готовность России провести Олимпийские игры. Его слова приводит ТАСС.

«Конечно, будем заявляться в будущем и сможем провести на самом высоком уровне, мы это уже доказали дважды. Рано или поздно все отношения восстановим, раскатаем все маршруты на Олимпийские игры и, я уверен, заявимся и на зимние, и на летние», — заявил он. Министр отметил гостеприимство и дружелюбность России, а также хорошую инфраструктуру.

Также Дегтярев призвал не устраивать бойкоты Игр, поскольку олимпийское движение должно объединять. «В 1980 году нам объявляли бойкот, а позже и мы объявляли — все это было неправильно, как, впрочем, и сегодня — дискриминация по национальному признаку по отношению к нашим спортсменам. От этого нужно уходить», — подчеркнул он.

Россия один раз в своей истории принимала Олимпиаду. В 2014 году в Сочи прошли зимние Игры. Кроме того, Игры проходили в СССР в 1980-м. Тогда летнюю Олимпиаду приняла Москва.

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