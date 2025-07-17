Модель снялась в порно с ягуаром, продала его наркодилеру и попала под суд

Американскую модель OnlyFans Тришу Дениз Мейер приговорили к условному сроку за продажу дикой кошки. Об этом пишет Daily Mail.

Мейер использовала детеныша ягуара по кличке Амадор в эротических съемках. Его приметил наркодилер Абдул Рахман на одной из встреч с женщиной. «Все, что я знал: ягуар был милым, у меня были деньги, и я хотел его», — объяснил мужчина. Мейер продала ему Амадора за 26 тысяч долларов (два миллиона рублей) и организовала доставку из Техаса в Калифорнию.

Рахман дал ягуару новую кличку Хейдс (с англ. Hades — «ад»), но вскоре перепродал его. У второго покупателя была беременна жена. Испугавшись за безопасность будущего ребенка, он выкинул ягуара на улицу. Детеныша нашли истощенным и с облезлым мехом. Он попал в заповедник Lions Tigers & Bears. Там ему дали третье имя — Эдди. Так звали строителя, который первым на него наткнулся.

Федеральный закон запрещает транспортировку исчезающих видов через границы штатов, а законодательство Калифорнии полностью запрещает владение ягуарами. Началось расследование, которое привело следователей к Мейер. Ранее ее уже судили за содержание и продажу экзотических животных. Так, она держала на заднем дворе тигрят, с которыми играла ее 14-летняя дочь. Однажды она продала бенгальскую кошку, и та напала на своего нового хозяина.

Несмотря на приговор, Мейер продолжает публиковать в социальных сетях фотографии с бенгальским тигром, лемуром и экзотическими птицами. При этом она утверждает, что больше не торгует животными.

Ранее сообщалось, что пожарные в бразильском штате Минас-Жерайс перепутали домашнего бенгальского котенка с ягуаром и выпустили его в лесу. Семья восемь часов искала котенка по всем окрестностям и обнаружила его в кустах.

