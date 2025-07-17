На неработающие аэропорты России выделят миллиарды рублей

Закрытым аэропортам юга и центра России выделят более шести миллиардов рублей

Власти выделят закрытым аэропортам юга и центра России более шести миллиардов рублей. Об этом сообщается в Telegram-канале российского правительства.

Ранее на поддержку временно не работающих воздушных гаваней было направлено около 27 миллиардов рублей. Эти деньги пошли на оплату труда, сохранение работников и развитие инфраструктуры, в том числе в Краснодаре, Анапе, Белгороде и Симферополе.

«Благодаря таким мерам сохраняется работоспособность аэропортов, их готовность возобновить авиасообщение, как только изменится ситуация с полетами», — говорится в публикации.

Премьер-министр Михаил Мишустин подчеркнул, что правительству необходимо и дальше принимать меры для поддержания устойчивости российского авиационного комплекса, чтобы воздушные перевозки были комфортными и безопасными для людей.

Ранее сообщалось, что после открытия аэропорта Геленджика россияне разобрали большинство мест в местных отелях. С начала 2025 года курортный город посетили более 900 тысяч отдыхающих, что на пять процентов больше показателя 2024 года.