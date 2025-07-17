Назван главный европейский поставщик пива в Россию

ЦБ: Главным европейским поставщиком пива в Россию в мае стала Германия

По итогам мая 2025 года Германия вновь оказалась главным поставщиком пива в Россию среди всех европейских стран. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Центробанка (ЦБ).

За отчетный период экспортеры из европейской страны отправили на российской рынок пиво на общую сумму в 1,6 миллиона евро. Это позволило ФРГ обойти прежнего лидера — Чехию, которая в последний весенний месяц экспортировала хмельной напиток в РФ на 1,5 миллиона.

Германия оставалась лидером среди стран Евросоюза (ЕС) по объемам поставок пива в Россию на протяжении последних нескольких лет. Однако в феврале 2025-го ФРГ сместила с первого места Чехия. Однако ближе к концу весны поставки алкоголя в РФ из этой европейской страны начали заметно падать. В результате по итогам мая экспорт из Чехии просел на 28 процентов.

Среди крупных экспортеров пива в ЕС отгрузки в Россию за это время заметно нарастили Литва и Польша. Поставки из первой страны выросли на 15 процентов в денежном выражении, до 1,33 миллиона евро, а из второй — в полтора раза, до 841,5 тысячи евро. Остальные же, напротив, резко сократили отгрузки. Так, экспорт из Латвии в РФ просел на 8 процентов, до 842,2 тысячи евро, из Бельгии — на 23 процента, до 688,5 тысячи. В целом же за май доходы ЕС от продажи пива в Россию сократились почти на 4 процента и составили 7,6 миллиона евро.

Главным иностранным поставщиком пива на российский рынок по итогам первых трех месяцев 2025 года оказался Китай. Экспортеры из этой азиатской страны за отчетный период отправили в РФ алкогольную продукцию на общую сумму в 7,1 миллиона долларов. В годовом выражении поставки увеличились в 1,9 раза. Германия же снизила отгрузки почти в пять раз, а Чехия — втрое. Обе европейские страны заработали на поставках этого вида алкоголя в РФ по 3,8 миллиона долларов. Главной причиной резкого сокращения импорта из ЕС аналитики назвали увеличение пошлин на ввоз в страну пива из недружественных стран.