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09:40, 17 июля 2025Экономика

Названа причина затягивания исторической сделки США с ОАЭ по чипам

WSJ: США тормозят сделку с ОАЭ по чипам Nvidia из-за возможного попадания в КНР
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Dado Ruvic / Illustration / Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа затягивает заключение исторической сделки по поставкам высокотехнологичных чипов компании Nvidia в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) из-за рисков попадания этой продукции в Китай. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Власти США опасаются, что в случае реализации масштабной сделки с ближневосточной страной передовые американские технологии могут оказаться в распоряжении Китая. На этом фоне представители Белого дома пытаются надавить на партнеров по сделке, чтобы те согласились на новые требования США, которые отвечали бы интересам нацбезопасности страны.

В частности, в Вашингтоне настаивают, чтобы в число прямых получателей американских чипов не вошла компания из Абу-Даби под названием G42, специализирующаяся на разработках в области искусственного интеллекта. В рамках сделки с США ей предназначалась пятая часть поставок полупроводников, предусмотренных в соглашении. Американский Минпромторг выступает против этого пункта. Однако собеседники журнала не исключили, что в дальнейшем позиция ведомства по этому поводу может смягчиться.

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