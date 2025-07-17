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08:34, 17 июля 2025Экономика

Названа самая подорожавшая в России ягода

РИА Новости: Черешня стала лидером в России по темпам роста цен в июне
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В июне 2025 года черешня стала лидером в России по темпам роста розничных цен. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные исследовательской компании «Когнтур.Маркет».

Анализ проводился исходя из данных о более чем пяти миллионов потребительских чеков. Полученные результаты эксперты сравнили с показателями за тот же период прошлого года.

По итогам исследования выяснилось, что в среднем по России килограмм этих ягод подорожал за отчетный период на 38 процентов. При этом в крупнейших регионах темпы роста цен оказались еще выше. Так, в Москве и Московской области розничная стоимость подобной продукции увеличилась на 42 процента, уточнили аналитики.

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При этом спрос на черешню за это время упал только на 5 процентов. Интерес россиян к этим ягодам все еще остается традиционно высоким, даже несмотря на резкое удорожание этой продукции. Примерно та же ситуация наблюдается с ценами и спросом на персики, абрикосы и нектарины. Спрос на эти фрукты за первый летний месяц упал на 3 процента, тогда как цены выросли на 13 процентов, резюмировали эксперты.

Ранее россиянам прогнозировали перебои с поставками ряда фруктов и ягод из-за последствий неблагоприятных погодных условий в ряде регионов. Так, в Ставропольском крае под угрозой исчезновения из-за весенних заморозков оказались почти 50 процентов плодов черешни. В южных регионах в значительной степени пострадали урожаи слив, абрикосов, персиков и черной смородины. На этом фоне эксперты предупредили россиян о риске резкого подорожания фруктов и ягод в России в период пикового летнего спроса.

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