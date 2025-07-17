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00:40, 17 июля 2025Наука и техника

Названы выбиваемые Киевом ракеты «для ударов по Москве»

Кнутов: Киев пытается выбить ракеты JASSM у США «для ударов по Москве»
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Public Domain

Киев пытается получить от США крылатые ракеты воздушного базирования AGM-158 JASSM (Joint Air-to-Surface Standoff Missile), которые могут использовать для нанесения ударов по Москве. Выбиваемые Киевом ракеты назвал военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с NEWS.ru.

«Украина пытается выбить у США крылатые ракеты-невидимки JASSM с дальностью полета до 1000 километров. Также Киев пытается получить противорадиолокационные ракеты, которые выводят из строя зенитные ракетные комплексы и комплексы наведения ракет на дальности до 300 километров», — сказал эксперт.

По его словам, такие ракеты дадут потенциальную возможность наносить комбинированные удары с применением дронов, крылатых и баллистических ракет.

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JASSM обладают сопоставимыми с используемыми Киевом ракетами Storm Shadow и SCALP характеристиками. Изделие, которое могут запускать истребители F-16, несет боевую часть весом 450 килограммов.

Ранее в июле Telegram-канал «Военная хроника» писал, что поставки на Украину JASSM в небольших объемах стратегически ничего не поменяют, однако ситуация может поменяться, если Киев начнет получать сотни таких ракет.

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