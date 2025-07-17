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23:42, 17 июля 2025Мир

Орбан допустил выход Венгрии из Евросоюза

Орбан: Теоретическая возможность выхода Венгрии из ЕС есть, но выгоднее остаться
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Yves Herman / Reuters

Теоретическая возможность выхода Венгрии из Евросоюза (ЕС) есть, поскольку объединение, которое создавалось как экономическое, сегодня представляет собой политическое, отметил премьер-министр страны Виктор Орбан. Но в настоящий момент для Будапешта выгоднее оставаться в ЕС, рассказал он в интервью на YouTube-канале Ultrahang.

«Если я увижу, что это [членство в ЕС] больше не стоит того, я выскажусь... Но если такая точка и существует, то пока я ее не вижу даже на горизонте... Сегодня для Венгрии гораздо выгоднее быть внутри Евросоюза и бороться за перемены изнутри, чем выйти из него», — пояснил Орбан.

По его словам, когда Венгрия вступила в Евросоюз в 2004 году, «он был совсем не таким, как сейчас»: Брюссель не навязывал странам позиции по вопросам миграции, гендерного воспитания несовершеннолетних или участия в военном конфликте.

«Мы вступили в экономический союз, и теперь находимся в политическом союзе. Вот почему британцы вышли. Так что этот Евросоюз — это не тот Евросоюз», — отметил венгерский премьер-министр.

Орбан также выразил мнение, что в нынешнем виде ЕС не приходится рассчитывать на общеевропейское процветание. «Оно просто исчезает, испаряется, разлагается, с ним покончено», — сказал он.

Ранее Орбан назвал условие урегулирования конфликта на Украине. Он подчеркнул, что для этого необходима встреча президентов России и США.

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