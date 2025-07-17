Овечкин завоевал премию ESPY за лучшее рекордное достижение года

Российский нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин стал обладателем премии ESPY Awards 2025. Об этом сообщается на сайте ESPN.

Овечкин завоевал премию за лучшее рекордное достижение года. Церемония прошла в Лос-Анджелесе, россиянин не присутствовал на ней, но записал видеообращение с благодарностями.

6 апреля Овечкин забросил 895-ю шайбу в карьере в регулярных чемпионатах НХЛ. Это позволило ему побить рекорд канадца Уэйна Гретцки по этому показателю (894).

В Североамериканской футбольной лиге россиянин дебютировал в 2005 году, на протяжении всей карьеры в НХЛ он выступает за «Вашингтон». В 2018-м Овечкин вместе с командой стал обладателем Кубка Стэнли.