Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
11:03, 17 июля 2025Путешествия

Пассажирский самолет час провисел в воздухе над Петербургом и улетел в Москву

«ТурДом»: Самолет из Стамбула с россиянами на борту не смог сесть в Пулково
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Freepik

Пассажирский самолет, летевший из Турции с россиянами на борту, не смог сесть в аэропорту Пулково. Об этом сообщает туристический портал «ТурДом».

Рейс TK 405 из Стамбула около часа провисел в воздухе рядом с Санкт-Петербургом, но улетел в Москву. Причиной изменения в маршруте стал план «ковер», введенный в воздушной гавани Северной столицы около пяти часов утра. После снятия двухчасовых ограничений командир воздушного судна Turkish Airlines принял решение возвращаться в аэропорт назначения. Однако обратный рейс ТК 406 авиаперевозчик отменил.

Материалы по теме:
«Не на публику, а от души» Дешевая еда, вино и монастыри. Почему Грузия придется по вкусу каждому россиянину?
«Не на публику, а от души»Дешевая еда, вино и монастыри. Почему Грузия придется по вкусу каждому россиянину?
15 июля 2020
Путин запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию Российских туристов вывезут из страны из-за угрозы безопасности
Путин запретил российским авиакомпаниям летать в ГрузиюРоссийских туристов вывезут из страны из-за угрозы безопасности
21 июня 2019

Также в Петербурге не смог приземлиться борт «Азимута», выполнявший рейс А4 7040 из Тбилиси, Грузия, он ушел на запасной аэродром во Внуково. На данный момент задержка этого рейса составила около пяти часов. Обратный самолет из России в Грузию был запланирован на 11:10.

Ранее пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко сообщил, что авиагавань Пулково открыли после двухчасовых ограничений около 7:00 утра. Гавань закрыли в ночь на 17 июля из-за угрозы атаки беспилотников.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия проигнорировала ультиматум Трампа. Чем угрожал американский президент в случае новых ударов по территории Украины?

    Орбан задался вопросом «что такое Украина?»

    В НАТО пригрозили стереть с лица земли Калининградскую область

    Алеся Кафельникова снялась с голой грудью в мокром топе

    Стало известно о расколе между Трампом и его сторонниками

    В Минобороны России заявили о более 500 случаях применения ВСУ химического оружия

    Министр спорта оценил готовность России провести Олимпийские игры

    Прокурор раскрыл тайну о созданной экс-замглавы Минобороны ОПГ

    Сырский впервые поговорил с новым главкомом НАТО в Европе

    В Госдуме решили бороться с почерком врачей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости