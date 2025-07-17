Пассажирский самолет час провисел в воздухе над Петербургом и улетел в Москву

«ТурДом»: Самолет из Стамбула с россиянами на борту не смог сесть в Пулково

Пассажирский самолет, летевший из Турции с россиянами на борту, не смог сесть в аэропорту Пулково. Об этом сообщает туристический портал «ТурДом».

Рейс TK 405 из Стамбула около часа провисел в воздухе рядом с Санкт-Петербургом, но улетел в Москву. Причиной изменения в маршруте стал план «ковер», введенный в воздушной гавани Северной столицы около пяти часов утра. После снятия двухчасовых ограничений командир воздушного судна Turkish Airlines принял решение возвращаться в аэропорт назначения. Однако обратный рейс ТК 406 авиаперевозчик отменил.

Также в Петербурге не смог приземлиться борт «Азимута», выполнявший рейс А4 7040 из Тбилиси, Грузия, он ушел на запасной аэродром во Внуково. На данный момент задержка этого рейса составила около пяти часов. Обратный самолет из России в Грузию был запланирован на 11:10.

Ранее пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко сообщил, что авиагавань Пулково открыли после двухчасовых ограничений около 7:00 утра. Гавань закрыли в ночь на 17 июля из-за угрозы атаки беспилотников.