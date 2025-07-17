Аэропорт Петербурга открыли после атаки беспилотников

Росавиация: В аэропорту Пулково сняли ограничения на полеты

В аэропорту Санкт-Петербурга сняли ограничения на полеты после атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

Авиагавань Пулково открыли около 7 утра 17 июля. «Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов», — уточнил Кореняко.

За время приостановки работы аэропорта на запасные аэродромы ушли два самолета, которые следовали в Петербург.

Пулково закрыли в ночь на 17 июля в целях безопасности. Глава Ленинградской области Александр Дрозденко сообщал, что регион подвергся налету дронов ВСУ, атаку удалось отразить. Кроме того, приостанавливал работу аэропорт Калуги.