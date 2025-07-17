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09:39, 17 июля 2025Путешествия

Аэропорт Петербурга открыли после атаки беспилотников

Росавиация: В аэропорту Пулково сняли ограничения на полеты
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ

В аэропорту Санкт-Петербурга сняли ограничения на полеты после атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

Авиагавань Пулково открыли около 7 утра 17 июля. «Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов», — уточнил Кореняко.

За время приостановки работы аэропорта на запасные аэродромы ушли два самолета, которые следовали в Петербург.

Пулково закрыли в ночь на 17 июля в целях безопасности. Глава Ленинградской области Александр Дрозденко сообщал, что регион подвергся налету дронов ВСУ, атаку удалось отразить. Кроме того, приостанавливал работу аэропорт Калуги.

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