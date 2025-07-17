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18:33, 17 июля 2025Мир

Президенту Ирана пришлось пересесть на такси

Президенту Ирана Пезешкиану пришлось пересесть на такси из-за плохого бензина
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Iran's Presidential website / WANA / Reuters

Президенту Ирана Масуду Пезешкиану пришлось пересесть на такси из-за плохого бензина. Об этом сообщает Nasr.

Отмечается, что во время неофициальной поездки в Тебриз три автомобиля с охранниками президента остановились на половине пути из-за смешанного с водой бензина в провинции Казвин, поэтому оставшуюся часть пути до Тебриза Пезешкиан проделал на обычном такси.

Ранее стало известно, что президент Ирана был ранен во время удара Израиля по Тегерану 16 июня. Это произошло во время заседания Высшего совета национальной безопасности. По входам и выходам из здания ударили шестью бомбами или ракетами, указывает агентство. Чиновники смогли выбраться из здания через аварийный люк. Некоторые из них, включая Пезешкиана, получили незначительные травмы ног.

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