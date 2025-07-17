Президенту Ирана пришлось пересесть на такси

Президенту Ирана Пезешкиану пришлось пересесть на такси из-за плохого бензина

Президенту Ирана Масуду Пезешкиану пришлось пересесть на такси из-за плохого бензина. Об этом сообщает Nasr.

Отмечается, что во время неофициальной поездки в Тебриз три автомобиля с охранниками президента остановились на половине пути из-за смешанного с водой бензина в провинции Казвин, поэтому оставшуюся часть пути до Тебриза Пезешкиан проделал на обычном такси.

Ранее стало известно, что президент Ирана был ранен во время удара Израиля по Тегерану 16 июня. Это произошло во время заседания Высшего совета национальной безопасности. По входам и выходам из здания ударили шестью бомбами или ракетами, указывает агентство. Чиновники смогли выбраться из здания через аварийный люк. Некоторые из них, включая Пезешкиана, получили незначительные травмы ног.