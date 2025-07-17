Принц Гарри прошел по минному полю

Британский принц Гарри повторил акцию принцессы Дианы и прошел по минному полю

Британский принц Гарри повторил акцию своей матери, покойной принцессы Дианы, в поддержку организации, обезвреживающей бомбы. Об этом сообщает Associated Press.

Принц Гарри приехал в Анголу и прошел в бронежилете по полю, на котором до сих пор закопаны действующие мины. Таким образом, он хотел привлечь внимание к благотворительной организации Halo Trust. Она занимается разминированием бывших зон боевых действий, опасных для мирного населения.

В январе 1997 года принцесса Диана с той же Halo Trust также прошла по минному полю. Фотографии того пути разлетелись в прессе и помогли ратифицировать договор о запрете наземных мин.

Мины в Анголе остались после гражданской войны, которая шла 27 лет с 1975 года. По данным Halo Trust, с 2008 года на них подорвались около 60 тысяч человек. Представители организации заявили, что им нужно разминировать еще около тысячи минных полей по всей стране.

Ранее сообщалось, что представители британского короля Карла III и его младшего сына принца Гарри провели тайные переговоры о примирении в Лондоне. «Предстоит пройти длинный путь, но канал связи заработал впервые за много лет», — заявил источник Daily Mail.

