Принцесса из Лимпопо вышла замуж за россиянина

Принцесса из Лимпопо Тсакани Зенки Мийен вышла замуж за яровчанина Сидоренко

Принцесса из Лимпопо Тсакани Зенки Мийен вышла замуж за россиянина Артема Сидоренко. Об этом сообщает «Вести Алтай».

По данным издания, уроженка Южной Африки решилась переехать в город Яровое Алтайского края, чтобы жить ближе к родителям мужа. Однако перед переездом супруги сыграли свадьбу на родине жены, в Лимпопо, а затем в Кейптауне.

Местные жители приняли возлюбленную яровчанина дружелюбно. В то же время дети приходят к ней подтянуть английский язык. Пара призналась, что мечтает открыть две языковые школы: в России — английского языка, в Африке — русского.

Ранее в июле немец решил бросить все на родине и переехать в Россию по одной причине. Иностранец Вагнер Бурхард сменил место жительства из-за трудностей вести бизнес в Европе.

