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20:56, 17 июля 2025Моя страна

Принцесса из Лимпопо вышла замуж за россиянина

Принцесса из Лимпопо Тсакани Зенки Мийен вышла замуж за яровчанина Сидоренко
Екатерина Ештокина

Кадр: vestialtai.ru

Принцесса из Лимпопо Тсакани Зенки Мийен вышла замуж за россиянина Артема Сидоренко. Об этом сообщает «Вести Алтай».

По данным издания, уроженка Южной Африки решилась переехать в город Яровое Алтайского края, чтобы жить ближе к родителям мужа. Однако перед переездом супруги сыграли свадьбу на родине жены, в Лимпопо, а затем в Кейптауне.

Местные жители приняли возлюбленную яровчанина дружелюбно. В то же время дети приходят к ней подтянуть английский язык. Пара призналась, что мечтает открыть две языковые школы: в России — английского языка, в Африке — русского.

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