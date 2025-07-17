Раскрыта неожиданная польза кофеина

EJP: Кофеин помогает бороться с депрессией, вызванной хроническим стрессом

Кофеин может стать неожиданным союзником в борьбе с депрессией, вызванной хроническим стрессом. Исследование, опубликованное в European Journal of Pharmacology, показало, что предварительное введение кофеина мышам защитило их от стресс-индуцированных изменений в поведении и нарушений в работе оси «кишечник–мозг».

В эксперименте животные, подвергавшиеся хроническому непредсказуемому стрессу, демонстрировали признаки депрессии и тревожности: сниженное предпочтение сладкого, меньшую двигательную активность и потерю веса. Однако у группы, получавшей кофеин до воздействия стресса, эти показатели оставались на уровне контрольной группы.

Анализ тканей показал, что кофеин сохраняет целостность кишечного барьера и поддерживает здоровый состав микробиоты. Кроме того, у животных не развивались признаки нейровоспаления: уровни провоспалительных цитокинов и стрессовых маркеров в гиппокампе оставались нормальными.

Авторы подчеркивают: раннее вмешательство с помощью кофеина может стать перспективной стратегией профилактики стрессовой депрессии, влияя одновременно на кишечник и мозг. Дальнейшие исследования помогут оценить, как эти механизмы проявляются у человека.

Ранее ученые показали, что привычка пить кофе может приносить долгосрочную пользу для здоровья. Оказалось, употребление 1–2 чашек черного кофе в день снижает риск преждевременной смерти от любых причин примерно на 14 процентов.