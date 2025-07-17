Раскрыты напугавшие второго пилота действия капитана упавшего самолета в Индии

WSJ: Действия капитана упавшего в Индии самолета вызвали панику у второго пилота

Раскрыты новые детали расследования катастрофы Boeing 787-8 Dreamliner авиакомпании Air India, разбившегося в Индии12 июня. Их приводит газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники, знакомые с оценкой американскими властями хода расследования.

Данные с «черных ящиков» показали, что вскоре после взлета командир воздушного судна (КВС) Сумит Сабхарвал отключил переключатели подачи топлива в оба двигателя. Такие действия КВС сначала вызвали удивление у второго пилота Клайва Кундера, а затем он начал паниковать. При этом сам Сабхарвал, как пишет издание, был спокоен.